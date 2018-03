Paciente sai de hospital em Minas Gerais e morre em acidente

SÃO PAULO - Um pacidente de 66 anos morreu na tarde desta quarta-feira, 27, em um grave acidente na Rodovia LMG-877, em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, após sair de um hospital onde estava internado por problemas cardíacos. Segundo o hospital Santa Lúcia, Paulo Roberto Ramos passaria por uma cirurgia e aguardava, junto com a mulher e a filha, uma ambulância particular que iria transferi-lo para São Paulo.

Ainda não se sabe como empresário fez para pegar seu carro, um Peugeot 407, e fosse embora dirigindo, seguido pela ambulância do plano de saúde, que transportava sua filha e sua esposa. Na altura do km 17 da rodovia, Paulo tentou ultrapassar um caminhão e atingiu de frente uma carreta. Com a batida, o carro colidiu com o caminhão que estava sendo ultrapassado e ainda foi atingido por outro veículo pesado que vinha atrás.

Paulo ficou preso às ferragens e morreu no local, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Ao ser retirado, a vítima ainda estava com o cateter introduzido no corpo. O motorista de um dos caminhões teve ferimentos leves.