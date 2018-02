Pagamento do Bolsa Família será antecipado em Itajaí

Os beneficiários do Programa Bolsa Família em Itajaí vão receber adiantado o pagamento do recurso, segundo informações da prefeitura. O pagamento, que será feito no dia 11 de dezembro, foi liberado graças a uma determinação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, em virtude das enchentes provocadas pelas chuvas em Santa Catarina. Veja também: Sobe para 119 número de vítimas em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Clientes de SC são liberados de multa por atraso IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas O pagamento aos beneficiários era efetuado conforme o calendário operacional da Caixa Econômica Federal conforme o Número de Identificação Social (NIS), correspondendo às datas específicas de cada seqüência de cartão. Com o fenômeno da enchente, a Coordenação do Programa Bolsa Família orienta as famílias beneficiadas a receber o benefício nas lotéricas. Os beneficiários que perderam o cartão devem registrar um Boletim de Ocorrência e levá-lo na sede da Secretaria de Assistência Social, à equipe do Bolsa Família, onde receberão um protocolo de encaminhamento que deve ser entregue na Caixa Econômica Federal para retirada de benefício. Neste encaminhamento constarão informações como o nome do responsável legal, RF, CPF, Número de Identificação Pessoal (NIP), código domiciliar do Cadastro Único do Governo Federal, filiação, endereço da família beneficiária e em anexo o xerox do CPF e RG do beneficiário.