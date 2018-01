Pai acha corpo de filho dentro de saco plástico em Uberlândia, Minas Gerais

FRANCA- Terminou de forma trágica a procura de mais de um ano do pai pelo filho desaparecido em Uberlândia (MG). Após a família receber um bilhete informando onde o rapaz de 19 anos estaria, ao lado de uma rodovia, o pai rumou para o local acompanhado da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, 8.

Ao chegar, se deparou com os restos mortais do jovem dentro de um saco plástico. Ele estava próximo a uma árvore às margens da rodovia BR-497, no Bairro Luizote de Freitas. De acordo com a polícia, o pai reconheceu o filho através da bermuda e do par de tênis que usava. Os restos mortais foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para exames. O caso é investigado e uma das possibilidades é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.