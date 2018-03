Pai biológico visita o garoto no Rio O menino S., de 9 anos, recebeu ontem a segunda visita do pai, o americano David Goldman, na casa onde vive com o padrasto, João Paulo Lins e Silva, no Rio. O garoto é alvo de disputa judicial entre Goldman e Lins desde 2008, quando a mãe morreu. Na próxima semana, o Supremo Tribunal Federal decide se S. fica no Brasil ou vai para os EUA.