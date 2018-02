Pai da atriz Isabelle Drummond é morto no Rio de Janeiro Foi enterrado nesta quarta-feira, 28, Fernando Luiz Drummond Xavier, de 45 anos, pai da atriz Isabelle Drummond, de 12 anos, que interpreta a Emília no programa Sítio do Pica-Pau Amarelo, da TV Globo. Fernando foi assassinado na noite se segunda-feira em uma tentativa de assalto em Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, Fernando foi surpreendido por dois homens que estavam em uma moto, logo após ter estacionado seu carro. Ele iria a uma agência bancária com R$ 7 mil e teria reagido ao assalto. Fernando foi atingido no olho e chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu. No momento do assassinato, uma das filhas de Fernando o esperava no carro. Os criminosos não levaram o dinheiro, mas pesar disso, o delegado da 81ª Distrito Policial de Itaipu, Joel de Sá Rêgo, não trabalha com a hipótese de execução. Ele acredita que os bandidos já teriam observado a rotina de Fernando, que era gerente de um posto de gasolina, e saberiam que ele levava dinheiro. O delegado já ouviu testemunhas e afirmou já ter as características físicas do homem que efetuou o disparo.