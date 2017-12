Pai de 16 anos é suspeito de agredir filho de 8 meses em Goiás

SOROCABA - Um adolescente de 16 anos é suspeito de ter agredido o filho, um bebê de apenas 8 meses, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. A criança, com hematomas no pescoço e marca do que poderia ser uma mordida no braço, foi encaminhada para o Conselho Tutelar. A mãe do bebê, de 14 anos, pode ser cúmplice de eventuais maus-tratos. O casal nega a agressão, mas entrou em contradição ao explicar as causas dos hematomas.

A denúncia foi feita pela avó da criança, no último domingo, 4. Ela entrou em contato com a polícia, após constatar as marcas no corpo do bebê. O casal foi levado à Polícia Civil.

De acordo com o depoimento registrado pela delegada Renata Costa, da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, o rapaz alegou que tomava banho com a jovem quando a criança começou a chorar. Ao sair ensaboado para pegá-la, estava com as mãos molhadas e a segurou com força para evitar uma queda, produzindo o hematoma no pescoço.

Inicialmente, a mãe deu outra versão, alegando que não estava em casa, mas depois mudou o depoimento, defendendo o companheiro.

O exame no Instituto Médico Legal (IML) apontou lesão leve no pescoço, mas não constatou mordidas. O bebê também foi examinado por uma médica, tendo sido constatado quadro de desnutrição e pneumonia.

Para a delegada, o quadro de saúde pode não estar relacionado a maus-tratos e, sim, ao fato de serem "duas crianças cuidando de uma terceira", em uma referência à idade dos pais. Ela vai tomar novos depoimentos dos envolvidos e, após receber os laudos, encaminhará o caso à Justiça. Até a decisão, o bebê ficará em um abrigo de Trindade.