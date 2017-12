Pai de Eloá também foge da polícia de PE O ex-PM Everaldo Pereira dos Santos, pai da garota Eloá Pimentel, assassinada pelo ex-namorado após ter sido mantida refém por mais de 100 horas, em Santo André, também é foragido da polícia pernambucana. Ele foi indiciado por participação, em 1989, no assassinato do advogado José Volemberg Lins, então presidente do PMDB em Palmares. Santos é acusado de atuar em grupos de extermínio em Alagoas.