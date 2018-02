Pai de ex-secretária de Marcos Valério é assassinado O biólogo Usaldo Mendes Ramos, de 56 anos, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira, 21, em Mococa, no interior de São Paulo. Usaldo era pai de Fernanda Karina Somaggio, ex-secretária do publicitário Marcos Valério. De acordo com a polícia, Usaldo foi morto durante um assalto em sua chácara, no Condomínio Palmeirinha, na região de Ribeirão Preto. Dois homens armados teriam invadido o local e lutado com o biólogo. Ao tentar reagir, ele teria sido atingido por dois tiros. Apesar de esta ser a principal suspeita, a Polícia Civil não descarta outras possibilidades e está investigando o caso. O corpo de Ramos foi sepultado no final desta tarde. Fernanda Karina foi uma das principais personagens do escândalo do mensalão, em 2005. Em entrevista à imprensa, ela denunciou o esquema comandado por seu ex-patrão, acusado de ser o responsável por pagamentos mensais a deputados federais. Foi ela também que confirmou as ligações entre Valério e os petistas José Dirceu, Delúbio Soares e Silvio Pereira. Na ocasião, o ex-patrão de Fernanda Karina acusou a secretária de extorsão. Matéria atualizada às 19h30