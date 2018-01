Pai deixa bebê de 2 meses no carro Um bebê de 2 meses foi deixado dentro do carro pelo pai, Felix Haffid José Gattaz Neto, em São José do Rio Preto. Pessoas que passavam pelo local viram o bebê chorando e tentaram quebrar o vidro do veículo. Ele admitiu ter deixado o bebê trancado para comprar um celular. Felix foi indiciado em inquérito por abandono de incapaz.