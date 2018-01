Pai e filho morrem ao serem atingidos por raio em SC

Pai e filho morreram ao serem atingidos por um raio no início da noite desta quinta-feira, 10, em Santa Catarina. De acordo com o corpo de bombeiros, Osmar Antônio Martins, de 37 anos, o filho Bruno Martins, de 13 anos e um sobrinho de Osmar estavam trabalhando em uma lavoura de tomates, em Rancho Queimado, quando as trovoadas começaram, por volta das 18 horas. Os três procuraram abrigo em uma cabana feita com lona plástica. Pai e filho estavam descalços, e, segundo os bombeiros, pode ter sido esse o motivo para a morte, já que o sobrinho, que calçava botas, não sofreu ferimentos.