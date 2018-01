Pai e filho se encontram depois de 22 anos Dois colegas de trabalho com o mesmo prenome descobriram que eram pai e filho. Lucien Lima, de 22 anos, trabalha na empresa Endereço Certo, em Porto Alegre, com o supervisor Lucien Dufau, de 54. Em janeiro, Dufau quis saber a origem do nome do jovem. Lima contou que era em homenagem ao pai que nunca conhecera. Assim, descobriram o parentesco.