Pai e irmão de motorista que atropelou filho de Cissa chegam para depor

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O pai e o irmão de Rafael Bussamra, que atropelou o músico Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho da atriz Cissa Guimarães, chegaram por volta das 10 horas à 15ºDP, no Leblon, no Rio, para depor. Segundo a polícia, os dois chegaram em companhia do advogado.

O filho da atriz foi atropelado na pista sentido zona sul do Túnel Zuzu Angel, na Gávea (zona sul do Rio), que estava interditada para obras, na madrugada de terça.

Ele foi atropelado pelo Siena preto dirigido por Rafael de Souza Bussamra, de 25 anos. O Siena está registrado no Detran em nome de Roberto Martins Bussamra e tem quatro multas por excesso de velocidade, em 2009.