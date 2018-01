Pai e madrasta de Isabella são interrogados hoje por juiz Estão marcados para hoje, às 13h30, os interrogatórios de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá ao juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri da capital, situado no Fórum de Santana. Eles serão ouvidos como réus do processo que investiga a morte da menina Isabella, de 5 anos, filha de Alexandre e enteada de Anna Carolina. O casal é acusado de homicídio triplamente qualificado. Durante os interrogatórios, feitos separadamente, o casal falará, basicamente, o que já foi dito à polícia. O juiz perguntará sobre a vida deles, o dia do crime e a morte de Isabella. Em seguida, ambos terão de responder a perguntas feitas pelo promotor Francisco Cembranelli e pelos advogados de defesa. Segundo a Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça (TJ), uma pista da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, onde fica o Fórum de Santana, teve sua interdição determinada entre 21 horas de ontem e o fim do dia de hoje, para que os carros de transmissão ao vivo das emissoras de TV possam se posicionar. A imprensa não terá acesso à sala de audiência.