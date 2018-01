Pai e madrasta ficam isolados em prisão Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados de matar a menina Isabella, receberam ontem a visita dos advogados Ricardo Martins e Rogério Neres de Sousa. Martins disse que Alexandre, preso no CDP 2 de Guarulhos, está abatido "física e psicologicamente, mas tem se mantido forte". O advogado também informou que ele está na enfermaria, sozinho em uma sala com um colchonete. Os advogados já concluíram o texto do recurso para tentar soltar o casal que será entregue ao Superior Tribunal de Justiça. Anna Carolina está isolada desde que chegou à penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba. A direção da penitenciária não arrisca levar a madrasta de Isabella para o banho de sol, por temer a reação das presas. O presídio, onde estão outras 180 mulheres - entre elas Suzane von Richthofen - é considerado tranqüilo. Anna Carolina, segundo um funcionário, não fala com ninguém. "Ela só chora." No mesmo corredor, existem outras nove celas únicas, onde ficam presas de castigo. "Geralmente as presas ficam falando, mas essa moça não fala nada, chora apenas."