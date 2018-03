Pai é preso por suspeita de matar filha de 5 meses em Olinda-PE

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

Iran Rodrigues do Nascimento, de 43 anos, foi preso na noite de quarta-feira, 21, por suspeita de matar sua filha de cinco meses a facadas no bairro de Águas Comprida, em Olinda, Pernambuco.

Segundo o delegado Ícaro Barros Schneider, que investiga o caso, o bebê estava no colo da mãe durante uma briga do casal e acabou sendo atingido por uma facada. A mãe e um outro filho do casal, de 12 anos, também foram feridos.

Logo após o crime, o suspeito foi espancado por moradores do bairro que ouviram a briga. Ele foi levado em estado grave ao hospital, onde ficará custodiado até ter condições de ser transferido para o Centro de Triagem de Abreu e Lima, na região metropolitana de Recife.

A mulher também está internada em estado grave. O menino de 12 anos foi para o hospital mas já recebeu alta. O caso está sendo investigado pela 25ª Circunscrição Policial de Pernambuco.