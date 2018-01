Pai encontra filho de 3 anos morto no porta-malas de carro

Uma criança de 3 anos foi encontrada morta pelo próprio pai dentro do porta-malas do carro da família na noite desta quarta-feira, 23, em Várzea Paulista, a 54 quilômetros de São Paulo. Os familiares de Joabe Júnior da Cruz Silva afirmaram à polícia não saber como o garoto conseguiu se trancar no porta-malas do veículo. A ocorrência foi registrada no plantão policial da Delegacia da cidade como morte a esclarecer. Um inquérito será aberto para investigar o caso.

O motorista Joabe Gomes da Silva, de 41 anos, contou à polícia que saiu com o carro, um Vectra cinza, na manhã da quarta-feira. Ele deixou o veículo estacionado em frente à Viação Mimo, empresa onde trabalha, no Distrito Industrial.

Horas depois, Gomes voltou para casa, na Vila Real, e almoçou com a família. No início da tarde, ele e a mulher notaram que Joabe havia sumido. "Meu filho brincava com os irmãos e mais ou menos por volta das 14h sentimos a falta dele", contou o motorista ao delegado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atrasado para retomar o serviço, o motorista pediu que a esposa procurasse pela criança e voltou à empresa onde trabalha. No final do expediente, antes de retornar para casa, o motorista abriu o porta-malas do veículo e encontrou a criança, já desacordada. Gomes levou o filho ao Hospital da Cidade (HC), na Vila São José, onde foi constatada a morte da criança, possivelmente por desidratação aguda ou asfixia.

A Polícia Civil vai investigar se a criança, em algum momento, teve acesso às chaves do veículo e como ela conseguiu se trancar no porta-malas. O corpo de Joabe está no Instituto Médico Legal (IML) do Cemitério Nossa Senhora do Montenegro, em Jundiaí, onde passará pela necropsia.