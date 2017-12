Pai mata mulher e filhos a machadadas em PE

O agricultor Antônio José dos Santos, de 59 anos, foi preso em flagrante na tarde de domingo, 10, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, acusado por homicídio triplamente qualificado. Segundo o delegado Emanuel Luciano Caldas de Sá, o agricultor matou a machadadas sua esposa Poliana Maria torres, de 23 anos, e seus dois filhos, Vítor Daniel, de 3 anos, e Antonio Vinícius, de 6 anos. O motivo para o assassinato seriam as freqüentes brigas por ciúmes, devido à grande diferença de idade entre os dois, de acordo com o delegado. O crime aconteceu na manhã do sábado e os corpos da mulher e do filho de 3 anos foram encontrados à noite, dentro da casa, escondidos embaixo da cama, pelo dono da fazenda onde moravam. O corpo da outra criança estava enterrado em uma vala rasa, a cerca de 100 metros da residência. O delegado acredita que o agricultor não teve tempo para esconder os outros dois corpos. Santos foi preso em flagrante enquanto perambulava pela redondeza da casa, por um policial à paisana. Ele foi levado para a delegacia da cidade e já prestou depoimento. Ele será levado para um presídio da região.