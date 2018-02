Pai mata o filho a facadas durante discussão, em Guariba Um homem de 64 anos foi detido na noite da última segunda-feira, 16, depois de esfaquear o próprio filho. Paulo Sérgio Nogueira, de 64 anos, foi preso em flagrante por matar Paulo Sérgio Nogueira Filho, de 43. O filho teria chegado em casa, bêbado, e agredido o pai durante uma discussão, em casa, no bairro Cecap em Guariba, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O pai revidou usando uma faca. Nogueira Filho foi esfaqueado no peito e levado ao Pronto-Socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Nogueira está preso na cadeia de Guariba.