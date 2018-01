Pai que batia em filho de 11 meses é preso Policiais da 12º Delegacia prenderam Wilker Reger Cremon, acusado de maltratar seu filho de 11 meses. O bebê está internado em coma, com ferimentos graves, após ter sido atingido pelo pai com chutes enquanto estava no andador. O preso será apresentado hoje às 12 horas pelo Dr. Wilson Roberto Zampieri, na 12º DP, na rua Rio Bonito, 950, no Pari. Ontem, uma babá, de 21 anos, foi presa em flagrante por espancar duas crianças em São Vicente, litoral paulista. Ao chegar mais cedo do trabalho, a mãe das crianças encontrou a babá espancando os meninos, de 3 e 4 anos de idade. As crianças ficaram com ferimentos por todo o corpo e apresentavam lesões, escoriações, mordidas e sangramento no couro cabeludo.