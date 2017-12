Pai que deixou menino de 13 anos dormir em presídio no Piauí é preso

TERESINA - O lavrador Gilmar Francisco Gomes, pai da criança de 13 anos que foi encontrado dormindo em uma cela da Colônia Agrícola Penal Major César Oliveira, junto com o detento José de Ribamar Pereira Lima, em Altos, no Piauí, no último sábado, 30, foi preso no início da tarde desta quinta-feira, 5. O pedido de prisão de Gilmar foi decretado pela juíza da Comarca de Altos, Andrea Parente Lobão Veras, e cumprido pela Polícia Civil.

De acordo com o despacho da magistrada, Gomes deve responder pelos crimes de perigo à vida ou saúde de outrem, abandono de incapaz e submeter criança a constrangimento.

O promotor de Justiça Paulo Rubens Parente, responsável pelo caso no Ministério Público, informou que o detento Pereira Lima, que cumpria pena em regime semiaberto, teve um pedido de regressão de regime feito pela promotoria e acatado pelo promotor da Vara de Execução Penal, Eloi Pereira. Ele, então, voltará para o regime fechado.

Já a mãe do menino, que não teve o nome divulgado, está autorizada a visitar os filhos, somente acompanhada por psicólogos, para evitar agressões ou constrangimento. As crianças estão em abrigos de Teresina.