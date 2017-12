Pai recebe à bala namorado e amigo da filha O peão Jean Facho, de 18 anos, quase morreu na noite desta quarta-feira, na zona rural de Patrocínio Paulista, região de Ribeirão Preto, ao tentar entregar o presente do Dia dos Namorados. Ele e o amigo Rafael Lopes, de 16 anos, foram recebidos à bala por Marcos Donadeli, pai de Juliana, namorada de Facho. Dos seis tiros disparados, um atingiu as costas de Facho, que não corre risco de morte. Donadeli, que não concorda com o romance, fugiu.