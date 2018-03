Pai se mata e criança está desaparecida há 16 dias Há duas semanas, a manicure Ana Paula Pereira Benevides só consegue pensar em reecontrar o filho William, de 2 anos. Ele está desaparecido desde 24 de junho, quando o pai , o marceneiro Lúcio Benevides, se suicidou, pulando do 3.º andar do Shopping D, zona norte de São Paulo. "Ainda vou fazer uma festa para receber ele." Ana não vê William há dois meses, desde que o ex-marido tirou o filho da casa da avó, em Campinas. Lúcio havia ameaçado várias vezes matar o filho e se matar. Ana só falou com William uma vez, por telefone. "Ele estava chorando e o pai mandava ele calar a boca." Lúcio e Ana foram casados por quatro anos e moravam em Campinas. Em 1º de junho, ela decidiu sair de casa com o filho depois de ser agredida mais uma vez pelo marido. Segundo a manicure, Lúcio era muito ciumento e reclamava quando ela chegava tarde do trabalho. "Ele me jogou contra a parede e me chutou", disse. O filho estava dentro do quarto com tia, que tentou apartar a briga. A polícia foi ao local, mas não prendeu Lúcio. Com, medo, Ana Paula foi morar com a mãe. Lúcio pegou o filho em 15 de junho, duas semanas após se separar, dizendo que ia ao cinema. Mas o levou para a casa da mãe, em São Paulo. Ana só teve um alento quando a sogra contou que Lúcio revelou ter entregado o filho a uma "irmã da igreja". "Se ela é mãe, vai saber a dor que estou sentindo. Por favor, ligue o mais rápido possível."