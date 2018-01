Pais e alunos protestam contra fechamento de escola em SP Pais e alunos do Colégio São José, na região central da capital paulista, fazem novo protesto na manhã desta quinta-feira contra o anúncio do fim das atividades da escola, que tem 126 anos. De acordo com a CET, desde 7h45, os manifestantes tomaram conta da Rua da Glória, na altura da Rua Conde do Pinhal, Liberdade, região central de São Paulo. Ainda não foi montado desvio no trecho e a recomendação é de que os motoristas evitem a área.