''País rico é País sem pobreza'' é o novo slogan do governo Uma frase óbvia é o novo slogan do governo. A marca foi ao ar ontem, no primeiro pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, em rede obrigatória de rádio e TV. "País rico é País sem pobreza" é o slogan que substituirá o bordão que ficou no ar durante os oito anos do governo Lula: "Brasil, um País de todos".