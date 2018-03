País tem 135,8 milhões de eleitores aptos a votar

A surpresa no perfil do eleitorado foi uma redução no número de eleitores de 16 e 17 anos. Os jovens nessa faixa etária aptos a votar totalizam 2,39 milhões. Em 2006, esse grupo somava 2,55 milhões de eleitores.

O voto do eleitor entre 15 e 17 anos é facultativo desde a aprovação da Constituição de 1988. A partir dos 18 anos o cidadão é obrigado a votar. Todo ano o TSE faz campanha educativa chamando os jovens a tirar o título de eleitor.

O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, afirmou que apesar de as campanhas estimularem o voto dos jovens houve uma redução nesse eleitorado. Segundo ele, esse é um fato novo.

"Trabalho no TSE há 14 anos. Nos últimos dez anos tivemos números crescentes. Essa é uma tendência a se estudar", disse.

Janino afirmou que o perfil do eleitor médio brasileiro são as mulheres com idade de 25 a 34 anos. As mulheres são a maioria dos votantes em quase todo o País, com exceção dos Estados de Mato Grosso, Pará, Roraima e Rondônia.

Com 984,5 mil eleitoras (53,6% de um total de 1,83 mil eleitores), o Distrito Federal é a unidade que conta com a maior proporção de mulheres aptas a votar.

Na faixa de 25 a 34 anos estão 24,1% dos eleitores. Os votantes com idades de 45 a 59 anos totalizam 22,6% do eleitorado.

O Estado de São Paulo permanece como o maior colégio eleitoral brasileiro. Segundo os dados divulgados pelo TSE, em São Paulo estão 22,3% dos eleitores do País. Em segundo lugar está Minas Gerais, com 10,6% dos votantes e, em terceiro, o Rio de Janeiro, com 8,5% dos eleitores.

Raking

Os cinco maiores colégios eleitorais do País

30.301.398

ou 23,3% é o eleitorado de São Paulo

14.522.090

ou 10,6% é o eleitorado de Minas Gerais

11.589.763

ou 8,5% votam no Rio de Janeiro

9.550.898

ou 7,0% de eleitores tem a Bahia

8.112.236

ou 5,9% é o eleitorado do Rio Grande do Sul