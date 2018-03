País tem energia, mas melhorias são relevantes, diz especialista

"O Brasil tem energia sobrando. Além dos reservatórios estarem cheios, tivemos um consumo abaixo do previsto em 2009. É uma situação contrária do que ocorreu em 2001", afirmou ao estadao.com.br o professor do Departamento de Energia Elétrica da Universidade de Brasília (UnB), Ivan Camargo. Segundo ele, nada leva a crer que o apagão que atingiu boa parte do País na noite de terça-feira, 10, se deveu a um problema de infraestrutura, mas sim conjuntural. "O sistema sofreu, provavelmente, uma série de defeitos em cascata", disse.

O professor considera razoável a confiabilidade do sistema energético brasileiro, mas acredita que este seja um momento oportuno para se discutir melhorias. "Com isso, contudo, será inevitável um aumento no custo do serviço", disse.

De acordo com Camargo, que também é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, o sistema de energia nacional lida por dia com cerca de 20 pequenos problemas ou falhas nos processos de transmissão e geração, que não são sentidos pelos consumidores. Uma falha em série, portanto, seria a explicação mais razoável.

O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, afirmou nesta quarta-feira, 11, que o blecaute foi causado pela queda de três linhas de transmissão que transportam energia da hidrelétrica de Itaipu, em função de "condições meteorológicas adversas".

Camargo afirma que todos os sistemas elétricos do mundo são vulneráveis, mas ressalta que eles são projetados para aguentar fortes tempestades e ventanias. "A não ser que tenha ocorrido uma catástrofe climática, a falha não se justifica."