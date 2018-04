Palácio abriga mostra de artistas de Japão e Brasil O Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, abriga até o dia 31 uma exposição com obras de artistas japoneses e nipo-brasileiros renomados, como Manabu Mabe, Tomie Ohtake, Yoshiya Takaoka, Kiyoji Tomioka, Tomoo Handa, Yuki Tamaki e Tikashi Fukushima. Com entrada e estacionamento gratuitos, a mostra Presença japonesa na arte brasileira: da figuração à abstração reúne 87 obras de 53 artistas, representando diferentes gerações a partir do final da década de 1920. A exposição inclui desenhos, gravuras, pinturas e aquarelas, além de obras tridimensionais em madeira, cerâmica e acrílico, reunindo peças do Acervo Artístico Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo, do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC) e do Instituto Manabu Mabe. Segundo a curadora do Acervo dos Palácios do Governo, Ana Cristina Carvalho, ela foi idealizada para evidenciar a importância da contribuição dos imigrantes japoneses e de seus descendentes para a produção visual brasileira. Entre os destaques estão as obras Fome e Aliança III, do pintor japonês naturalizado brasileiro Manabu Mabe, um dos pioneiros do abstracionismo no País; trabalhos da série Espaço de Yutaka Toyota e cerâmicas de Kimi Nii. SERVIÇO Palácio dos Bandeirantes: Av. Morumbi, 4.500, tel. (0xx11) 2193-8282. De terça a sexta das 10 às 17 horas (sáb. e dom., das 11 às 16 horas). Grátis. Agendamento eletrônico: www.acervo.sp.gov.br (grupos com mais de dez pessoas)