Palácio está fechado há 4 anos Patrimônio histórico da cidade, um outro edifício que pertence ao governo e é usado como repartição pública está fechado há mais de quatro anos. Desde 2004, quando deixou de ser sede da Prefeitura, o Palácio das Indústrias, no centro do Parque D. Pedro, região central, já foi alvo de pelo menos quatro propostas diferentes no período. Em janeiro de 2004, quando a então prefeita Marta Suplicy se mudou para o Banespinha, no Viaduto do Chá, anunciou-se que o Palácio das Indústrias abrigaria o Museu da Cidade, idéia deixada de lado na administração posterior. Quando José Serra (PSDB) assumiu, em 2005, o plano também mudou: ali ficariam o Palácio das Artes e o Museu da Cultura Alimentar. Em setembro de 2006, porém, Serra apresentou novo projeto, que perdura até hoje: o do Museu da Criança, com equipamentos interativos voltados à promoção da ciência e da tecnologia. No início de 2007, o prédio foi devolvido, após 25 anos, ao governo do Estado. Agora, segundo a Secretaria de Estado da Cultura, o Palácio - construído em 1939 para ser a sede das Indústrias Matarazzo - já está restaurado e aguarda somente a instalação dos equipamentos para ser finalmente reinaugurado. A previsão é de que o Museu da Criança deve ser finalmente inaugurado em outubro.