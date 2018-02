O PMDB, os Correios e a sangria de Erenice Guerra

O comentário é de um integrante da cúpula do PMDB, sobre as denúncias de tráfico de influência envolvendo parentes da chefe da Casa Civil, Erenice Guerra: "É nisso que dá trocar o comando dos Correios a dois meses da eleição." No fim de julho, o presidente da estatal, Carlos Custódio, indicado pelo partido, foi demitido e substituído por David Matos (foto), nome sugerido por Erenice. Um dirigente do PT chegou a falar na possibilidade de retaliação de peemedebistas, mas duvidou que viesse durante a campanha. Agora, muitos petistas não têm dúvida do interesse do PMDB na sangria de Erenice. Embora não queiram tratar do assunto a duas semanas da eleição, veem no episódio uma prévia dos problemas que poderão enfrentar sempre que o PMDB for contrariado, em um possível governo de Dilma Rousseff.

MINAS GERAIS

Pressão por mudanças

Companheiros de partido de Hélio Costa (PMDB) o aconselharam a mudar o programa de TV, a cargo do marqueteiro Duda Mendonça. Dizem que tem um formato "tão ultrapassado quanto o discurso do Patrus Ananias."

SANTA CATARINA

Candidato equilibrista

Raimundo Colombo, do DEM, que disputa o governo do Estado com apoio de aliados de Serra e de Dilma, foi discreto na crítica ao presidente Lula por pregar a extirpação do partido. Disse apenas que a afirmação foi "infeliz".

Empenho pelo marido

A mulher de José Serra, Mônica, não se importou com o fato de ser desconhecida da população de Nova Iguaçu (RJ), onde fez campanha na terça-feira. Pediu votos até para motoristas presos no engarrafamento.

A proximidade das eleições e denúncias envolvendo integrantes do governo esquentam o confronto entre candidatos da oposição e da situação.

Benefícios do poder

A proibição do nepotismo não impede o trânsito de parentes de servidores nas instituições públicas e a facilidade para fechar contratos.