Palco da virada na Paulista quase pronto O palco que receberá as atrações para o réveillon na Avenida Paulista deverá ficar pronto até o meio-dia de amanhã. A estrutura de metal já foi concluída e o telão, com cerca de 150 metros quadrados, será a última peça a ser montada. Com 800 m² de área, o palco receberá o cantor Daniel, as bandas Skank e Babado Novo e a Vai-Vai. Serão 12 telões de LCD na avenida. Na virada, 100 mil tiros e mais de 6 mil bombas coloridas farão 15 minutos de espetáculo pirotécnico.