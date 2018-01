Palco do Municipal do Rio se inclina e fere 3 Pelo menos três pessoas ficaram feridas num acidente no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro esta manhã. Segundo o diretor artístico do teatro, Silvio Barbato, o elevador de palco cedeu durante o ensaio do coro Calíope, que se apresenta junto com a Orquestra Sinfônica Brasileira, e o palco foi inclinado em cerca de 20º graus. Cerca de 60 pessoas ensaiavam no momento do acidente. "As pessoas escorregaram e caíram uma por cima das outras. Foi um susto horrível, mas sem maiores conseqüências", disse Barbato. O acidente foi por volta das 9h30. A direção do Teatro Municipal informou que os cantores do coro Calíope, que se machucaram no acidente no palco hoje de manhã, passam bem e tiveram apenas ferimentos leves. Duas cantoras foram encaminhadas para uma clínica particular e seriam submetidas a exames para detectar fraturas. Não há informação sobre o terceiro ferido. Equipamento do início do século A perícia está vistoriando o palco para investigar o que provocou a falha em um dos seis elevadores que o sustentam. As máquinas, que são da época da fundação do teatro, no início do século 20, passam por constante manutenção, segundo informou o diretor artístico, Silvio Barbato.