Pancadas de chuva atingem boa parte do País nesta quinta-feira

As pancadas de chuva voltam a atingir boa parte do País nesta quinta-feira, 12, em consequência da formação de uma Zona de Convergência de Umidade, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O tempo fica nublado e chove forte a qualquer hora do dia entre as regiões Norte e Sudeste, no Amazonas, Acre, Rondônia, sudoeste do Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, norte do Paraná, grande parte de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas. No restante da Região Norte, Maranhão, Piauí, Ceará, centro-norte de Goiás, Distrito Federal, oeste e áreas centrais de Minas, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, o sol aparece mas também há condição para pancadas de chuva durante todo o período. No sul e sudeste de São Paulo deve chover ao longo de todo o dia. Entre o sul do Paraná, Santa Catarina e litoral do Rio Grande do Sul, o sol aparece entre muitas nuvens. No restante do país, sol entre poucas nuvens.