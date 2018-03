Pancadas de chuva atingem boa parte do País nesta segunda-feira

SÃO PAULO - Pancadas de chuva, acompanhadas de raios e ventos fortes, vão atingir nesta segunda-feira, 18, grande parte do País, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). O dia será nublado e com chuvas isoladas no sul da Bahia, Espírito Santo, sudoeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, centro-oeste do Paraná, norte e leste de Santa Catarina. A previsão é de temperatura máxima de 30ºC em Salvador e em Goiânia.

Tempo instável também no leste do Rio Grande do Sul. No oeste de Santa Catarina e demais áreas do Estado gaúcho, o dia terá nebulosidade variável. As temperaturas vão ficar baixas na Região Sul do País.

Dia nublado também no oeste de São Paulo e leste de Minas Gerais, com possibilidade de chuva isolada. Pode chover ainda no norte de Minas. Nas demais áreas da Região Sudeste, dia nublado, com pancadas de chuva localmente fortes. A máxima chega a 21ºC na capital paulista.

O sol vai aparecer em grande parte do Nordeste, com possibilidade de pancadas de chuva localizadas no interior e tempo instável, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora no leste.