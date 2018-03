Pancadas de chuva atingem grande parte do País hoje

As pancadas de chuva atingem boa parte do País hoje, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Sul, onde elas estão mais concentradas, por conta do calor e da umidade, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). No Centro-Oeste há condição para pancadas de chuva entre Mato Grosso e Goiás, sendo que no norte de Mato Grosso estas pancadas podem ser a qualquer hora do dia, mas nas demais áreas elas se concentrarão no período da tarde.

Na Região Sul continuará havendo condições para pancadas fortes de chuva, mesmo que de forma isolada. Estas pancadas se concentrarão entre o sul do Paraná, Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul. Na faixa leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e no Espírito Santo, as pancadas de chuva serão no período da tarde, com chuvas isoladas no litoral.