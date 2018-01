Pancadas de chuva atingem grande parte do País nesta quinta

O dia ficará chuvoso nesta quinta-feira, 26, em boa parte do País e poderão ocorrer acumulados significativos entre o litoral norte de Santa Catarina até o litoral sul de São Paulo. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), áreas de instabilidade deixarão o dia nublado com pancadas de chuva em grande parte da Região Norte, centro-norte do Maranhão, norte do Piauí e Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro e centro-sul de Minas, centro-sul do Rio, São Paulo e Região Sul do Brasil. Entre o norte e nordeste da Região Nordeste, Tocantins, Goiás e Distrito Federal, áreas centrais de Minas, norte do Rio, sul do Espírito Santo, e extremo sul do Rio Grande do Sul, o sol aparece mas também há condição para ocorrência de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em toda esta área poderão ocorrer pancadas de chuva forte, de maneira localizada. Entre o litoral do Espírito Santo e o litoral norte da Bahia, as chuvas ocorrerão de forma fraca e isolada. No restante do país, o sol aparece entre nuvens.