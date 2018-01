Pancadas de chuva forte devem atingir boa parte do País

Áreas de instabilidade devem provocar pancadas de chuva forte em boa parte do País nesta quarta-feira, 14, principalmente no norte do Rio Grande do Sul e no Paraná, no oeste de São Paulo e no sul de Mato Grosso do Sul, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O calor e a elevada umidade do ar trazem chuva para grande parte da região Sudeste, da Centro-Oeste e da região Norte.

No Rio de Janeiro, as chances de pancadas de chuva são para a região serrana. Entre o leste e o Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo haverá possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. No sul e oeste do Rio Grande do Sul, as pancadas de chuva ocorrerão entre o fim da tarde e a noite por causa da chegada de uma frente fria.

No oeste e noroeste de Mato Grosso do Sul a previsão é de variação de nebulosidade. No semi-árido do Nordeste, no litoral e leste da Bahia, no litoral entre Sergipe e o Rio Grande do Norte e no litoral do Ceará até o Amapá há a possibilidade de pancadas de chuva. Nas outras áreas do Nordeste, do Amapá e do nordeste do Pará o dia terá poucas nuvens, informou o CPTEC. As temperaturas estarão elevadas no Nordeste e no Sudeste e em elevação no Sul.

Capital paulista

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na capital paulista, o sol deve aparecer no decorrer do dia, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A manhã começou com muita nebulosidade e formação de neblina, mas ao longo do dia o sol retorna e eleva rapidamente as temperaturas, com máximas que podem chegar aos 29ºC. Esse calor favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas entre o final da tarde e o início da noite.

Amanhã,o dia ainda deve começar com sol e calor na cidade, com mínimas em torno dos 19ºC, enquanto que as máximas previstas chegam aos 32ºC. No final da tarde o tempo muda com a aproximação de uma frente fria que deve causar pancadas mais generalizadas de chuva. No final da semana este sistema frontal deve deixar o tempo nublado e chuvoso com sensação de frio em São Paulo.