Pancadas de chuvas atingem boa parte do País nesta terça

O calor e a umidade elevados garantem as pancadas de chuva em grande parte do Brasil nesta terça-feira, 17, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade As áreas de instabilidade associadas ao calor e a alta umidade do ar provocarão pancadas de chuva em grande parte da Região Norte, do Centro-Oeste, do Sul, do Nordeste, além de grande parte do interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, extremo oeste e nordeste de Minas e centro-norte do Espírito Santo. Em algumas áreas entre o Sul e o norte do Brasil, passando pelo oeste e centro de São Paulo e também no litoral da Bahia poderá chover forte. Em parte do centro-leste e nordeste de São Paulo, extremo sul de Minas e do Rio há pequena chance de pancadas de chuva isolada ao final do dia. O céu terá variação de nebulosidade nas demais áreas de Minas, parte do centro e oeste da Bahia, demais áreas do Rio, sul do Espírito Santo e litoral paulista. As temperaturas estarão elevadas em grande parte do Sudeste.