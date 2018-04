Pane de avião fecha Aeroporto Santos Dumont, no Rio

O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, está fechado para pousos e decolagens desde as 10h45 desta quinta-feira, 17. O motivo ainda não foi esclarecido oficialmente pela Infraero, mas, de acordo com as primeiras informações, um avião de pequeno porte teria sofrido uma pane ao pousar e estaria parado no meio da pista. Não há informações de feridos. O fechamento do aeroporto foi decidido por medida de segurança. Aguarde mais informações. Veja também Protesto silencioso marca 1 ano de acidente Aeronáutica ainda não finalizou relatório Vôo 3054: o que se sabe um ano depois As histórias por trás das vítimas do vôo 3054 Eldorado faz reportagem especial sobre o acidente Tudo sobre o acidente com o vôo 3054