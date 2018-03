Pane derruba chefe do Cindacta-4 A Aeronáutica demitiu ontem o coronel Eduardo Antônio Carcavallo Filho do comando do Cindacta-4, em Manaus. Segundo fontes da Força, ele não teve ''''autoridade e iniciativa'''' administrativa para evitar os problemas que culminaram com a pane elétrica no Cindacta-4 na madrugada de 21 de julho. A assessoria do Cindacta-4, no entanto, informou que a demissão foi uma ''''mera troca administrativa''''. Carcavallo estava prestes a ser promovido a brigadeiro. A demissão foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Seu substituto será o também coronel Carlos dos Santos. Segundo fontes da Aeronáutica, a demissão foi decidida no fim de semana pelo comandante da Força, Juniti Saito. Carcavallo e a pane no Cindacta, atribuída a ''''erros na manutenção das instalações elétricas'''', são alvo de sindicância interna.