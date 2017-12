Pane elétrica desvia rota de avião da Gol em Manaus

Uma pane elétrica no aeroporto de Manaus desviou vôos no fim de quinta-feira, 11. O vôo 1938 da Gol Linhas Aéreas, que vinha de Cruzeiro do Sul, no Acre, para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, com 179 passageiros foi alternado para o aeroporto militar de Ponta Pelada, também em Manaus, por volta das 20h10 (horário de Brasília). As luzes de auxílio ao longo de toda a pista ficaram apagadas por cerca de 10 minutos, prejudicando o pouso do avião. Com o desvio, o vôo ficou atrasado em duas horas, segundo informações da assessoria da Gol. O Centro de Comunicação da Aeronáutica (Cecomsaer) informou que o problema foi solucionado em cerca de 40 minutos, depois que os técnicos da Aeronáutica e da Infraero providenciaram checagem de todo o sistema. De acordo com a assessoria da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) de Manaus, o problema ocorreu na torre de controle da FAB. Outro vôo que pousaria no terminal foi desviado também para Ponta Pelada e outras duas aeronaves aguardaram em vôo e, assim que o sistema foi restabelecido, aterrissaram no próprio Eduardo Gomes. Atualizado às 16h46 para acréscimo de informações