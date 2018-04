Pane em linha de transmissão deixa sete regiões do DF sem luz

SÃO PAULO - Ao menos sete localidades do Distrito Federal atendidas pela Companhia Energética de Brasília (CEB) ficaram sem fornecimento de energia elétrica na manhã desta segunda-feira, 26.

Em nota, a CEB explicou que uma pane nas linhas de transmissão da Subestação Brasília Sul, que alimentam a Subestação Brasília Geral, ambas pertencentes ao Sistema Furnas, provocou a interrupção às 10h52.

As localidades atingidas são toda a Asa Sul, Setor de Autarquias Sul, Setor Bancário Sul, Setor Comercial Sul, Quadras 2 a 10 do Lago Sul, Octogonal e Cruzeiro. O fornecimento voltou a ser restabelecido às 11h31.

A estatal Furnas informou, por meio de nota, que ocorreu um curto-circuito no vão do circuito I da linha de transmissão Guará-Brasília Geral, de 34,5 kV, da Subestação Brasília Geral. A empresa informou ainda que está substituindo os equipamentos danificados e investigando as causas do evento.