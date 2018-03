Pane no Cindacta 3 gera atrasos em aeroportos Pane no sistema de comunicação do Cindacta 3, no Recife, provocou na noite de ontem atrasos em aeroportos do Brasil. Por causa do problema, cuja causa ainda é desconhecida, aviões na Região Nordeste ficaram sem comunicação com o centro por 1h10. Voos que sobrevoariam a área do Cindacta 3 foram mantidos no solo.