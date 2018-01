Pane no sistema de check in da Gol provoca filas em aeroportos

Uma pane no sistema de check in da empresa Gol Linhas Aéreas durante a madrugada provocou filas em vários aeroportos do país, na manhã desta sexta-feira, 12.

De acordo com a empresa, o problema foi registrado durante a madrugada e foi restabelecido por volta das 10 horas desta sexta-feira. Durante o período, o check in foi feito manualmente, o que provocou enormes filas. A Gol ainda não divulgou o número de voos atrasados devido à queda do sistema.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O problema no sistema ocorreu nos aeroportos de Congonhas, na zona sul de São Paulo, no Salgado Filho, em Porto Alegre, de Cofins, em Belo Horizonte, e no Tom Jobim, no Rio. Segundo a Gol, os funcionários estão se empenhando para normalizar o atendimento e diminuir o impacto sobre os horários dos voos.