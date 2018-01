Pão de Açúcar ganha bondes mais modernos Na festa dos 95 anos do bondinho do Pão de Açúcar, a concessionária do serviço apresentou ontem quatro carros importados da Suíça, que até dezembro devem substituir os que estão há 35 anos em operação. Eles terão capacidade para 65 pessoas cada um. Segundo a Caminho Aéreo Pão de Açúcar, os bondes têm design mais moderno, vidros fumê, som ambiente e novo sistema de ventilação.