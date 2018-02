Papa Bento XVI expressa pesar pelas vítimas Ontem, na oração do Ângelus, no Vaticano, o papa Bento XVI manifestou pesar pelas vítimas das inundações em Santa Catarina. "Desejo reiterar meus sentimentos de comoção pelo desastre ambiental ocorrido no Estado de Santa Catarina, que causou inúmeras mortes e deixou milhares de pessoas sem casa", disse, em português, aos fiéis na Praça de São Pedro. O pontífice também invocou a proteção de Deus "para que possa recompensar o povo brasileiro e as autoridades nacionais e estrangeiras pela ajuda prestada aos desabrigados nesta hora de consternação".