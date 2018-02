Papa Bento XVI lamenta morte de d. Eugenio Sales

O Papa Bento XVI encaminhou nesta terça-feira, 10, um telegrama ao Arcebispo do Rio de Janeiro, d. Orani João Tempesta, expressando pesar pela mote do Cardeal Dom Eugenio de Araujo Sales, na noite de segunda-feira.

Na carta, o líder da igreja católica refere-se a Dom Eugenio como um "intrépido pastor" e "autêntica testemunha do evangelho no meio do seu povo" e "ponto de referência e de fidelidade à Sé Apostólica".

Dom Eugenio, também arcebispo emérito da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, morreu às 22h30 em sua casa, na Residência Assunção, no Sumaré, zona norte do Rio. A causa da morte foi um enfarto agudo do miocárdio.

Veja a íntegra da carta enviada pelo papa:

"Exmo Revmo Dom Orani João Tempesta, Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro

Recebida a triste notícia do falecimento do venerado Cardeal Eugênio de Araújo Sales, depois de uma longa vida de dedicação à Igreja no Brasil, venho exprimir meus pêsames a si e aos bispos auxiliares, ao clero e comunidades religiosas, e aos fiéis da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, que por três décadas teve nele um intrépido pastor, revelando-se autêntica testemunha do evangelho no meio do seu povo.

Dou graças ao Senhor por ter dado à Igreja tão generoso pastor que, nos seus quase setenta anos de sacerdócio e cinquenta e oito de episcopado, procurou apontar a todos a senda da verdade na caridade e do serviço à comunidade, em permanente atenção pelos mais desfavorecidos, na fidelidade ao seu lema episcopal: "impendam et superimpendar" (gastarei e gastar-me-ei por inteiro por vós).

Enquanto elevo fervorosas preces para que Deus acolha na sua felicidade eterna este seu servo bom e fiel, envio a essa comunidade arquidiocesana, que lamenta perda dessa admirada figura, à Igreja no Brasil, que nele sempre teve um seguro ponto de referência e de fidelidade à Sé Apostólica, e a quantos tomam parte nos sufrágios animados pela esperança da ressurreição, uma confortadora bênção apostólica.

Benedictus PP. XVI"