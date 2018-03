Papa convoca jovens a se manifestar: 'cabe a vocês não ficarem quietos'

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco criticou neste domingo, 25, quem calunia para "manipular a realidade" e silencia "as vozes dissonantes". A declaração ocorreu durante a celebração do Domingo de Ramos, na qual ainda convocou os jovens a não se calarem contra os temas que os preocupam.

"Caros jovens, vocês têm que gritar", disse, enquanto recomendava para agir como aqueles que receberam a Jesus Cristo no Domingo Ramos em vez de seguir quem pediria pela crucificação. "Cabe a vocês não ficarem quietos. Mesmo se outros continuarem quietos, se nós velhos e líderes, alguns corruptos, ficarem quietos, se o mundo todo ficar quieto e perder sua alegria, eu pergunto a vocês: Vocês vão gritar?", completou antes de receber respostas positivas.

Papa Francisco telefona para mãe de Marielle

Pouco antes da celebração, o pontífice havia recebido a visita de jovens católicos, que entregaram uma carta na qual reivindicam maior transparência e autenticidade na Igreja Católica. Um dia antes do ato, centenas de milhares de jovens marcharam nos Estados Unidos por leis mais rígidas em relação ao porte de armas.

O papa ainda reiterou que "sempre existiu a tentação de silenciar aos jovens". "Há muitas formas de silenciar jovens e torná-los invisíveis. Muitas maneiras de anestesiá-los, fazê-los ficarem quietos, sem pedirem nada, sem questionarem nada. Há muitas maneiras de sedá-los, de fazê-los não se envolverem, tornar seus sonhos rasos, chatos e mesquinhos", disse o papa./AP, EFE e Reuters