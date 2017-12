Papa Francisco dribla segurança do Vaticano e sai sozinho para comprar sapatos

O papa Francisco voltou a driblar a segurança vaticana em uma "missão revolucionária": comprar novos sapatos ortopédicos para o Natal. O religioso precisa usar calçados especiais para contornar dores crônicas.

O pontífice visitou, nesta quarta-feira, 21, uma farmácia nas proximidades da Santa Sé, no Vaticano, e foi bem-sucedido em sua missão. E mais do que isso. Francisco, que completou 80 anos no sábado, voltou a ser assunto em redes sociais, pois enquanto comprava os sapatos, tirou selfies, benzeu crucifixos e bateu papo com turistas na loja.

Após as postagens, não faltaram comentários e saudações ao papa, mas houve até quem sugerisse que Francisco assumisse a prefeitura de Roma, às voltas com um escândalo de corrupção. Assista ao vídeo: