Papa Francisco manda instalar chuveiros para sem-teto em Basílica

O papa Francisco mandou instalar três chuveiros para sem-teto nos banheiros que existem na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A ideia é que os moradores de rua possam usar o local para tomar banho e trocar roupa. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira, 13, pelo jornal italiano La Stampa.

Segundo o jornal, o papa tomou a decisão depois de ser informado pelo bispo polonês Konrad Krajewski, responsável pela Esmolaria Apostólica, que os sem-teto que dormem debaixo das colunas da basílica não tem lugar para necessidades básicas. Krajewski foi sagrado bispo no ano passado e encarregado diretamente por Francisco de cuidar dos moradores de rua do Vaticano, saindo pessoalmente para levar ajuda, a exemplo do que o papa argentino fazia quando era arcebispo de Buenos Aires.

Segundo o La Stampa, Krajewski convidou um dos sem-teto, que se apresentou como Gian Lorenzo Bernini, a comer em um restaurante chinês, depois de saber que o morador de rua fazia aniversário. Bernini rejeitou o convite, pois se envergonhava de estar “cheirando mal”.

“Ele me explicou que em Roma sempre se consegue algo para comer, mas faltam lugar para se levar”, relatou o arcebispo. Ainda que existam restaurantes com banheiros na organização católica Cáritas, voltada para o auxílio assistencial, “esses lugares estão sempre cheios”, alegou Bernini.

Ao saber da situação, o papa mandou construir as duchas nos banheiros destinados aos peregrinos. A instalação ocorrerá na próxima semana. / EFE