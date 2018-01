Papa ordena que bispos denunciem pedofilia dentro da Igreja

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

VATICANO - O papa Francisco ordenou nesta quinta-feira, 5, que os bispos católicos de todo o mundo cooperem plenamente com a comissão criada por ele para proteger as crianças do abuso sexual por parte de clérigos e deem prioridade à questão, mesmo que isso revele novos escândalos.

O papa enviou a carta aos bispos e chefes de instituições religiosas um dia antes de a comissão, que ele criou no ano passado, realizar sua primeira reunião plena. Na carta, o papa diz: "Tudo deve ser feito para livrar a Igreja do flagelo do abuso sexual de menores e para abrir os caminhos da reconciliação e cura para aqueles que sofreram abusos”.